Президент Украины Владимир Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам, которые сегодня утром атаковали Украины. Российская Федерация сегодня утром пошла в наступление на Украину.

Также сообщается, что ситуация на фронте контролируемая – российские войска несут потери, пишет Первая Лента со ссылкой на прессслужбу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залежного.

«24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил.

В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым.

Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируется. Российские войска несут потери», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский выступил с заявление после наступления России.