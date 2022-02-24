Это атака не только на Украину, но и на демократию и свободу во всем мире — Джонсон

Это атака не только на Украину, это атака на демократию во всем мире; речь идет о праве страны выбирать свое будущее, и это право всегда будет отстаивать Великобритания, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в речи, произнесенной после нападения России на Украину.

«Президент России Путин развязал войну на европейском континенте. Он напал на дружественную страну без какой-либо провокации и какого-либо правдоподобного предлога. Бесчисленное количество ракет и бомб упало на ни в чем не повинных людей. Идет масштабное наземное, морское и воздушное вторжение «, — сказал Джонсон, сообщив, что вскоре после его создания он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заверить его в дальнейшей поддержке со стороны Великобритании, пишет Первая Лента.

«Это не какая-то далекая страна, о которой мы мало знаем», — сказал премьер-министр Великобритании, отметив, что Украина десятилетиями жила свободой и демократией. «Мы — и весь мир — не можем допустить, чтобы эта свобода просто погасла. Мы не можем и не будем отводить взгляд», — заверил он.

Он напомнил, что Великобритания была одной из первых стран в Европе, которая отправила оборонительное оружие на помощь украинцам, и заявил, что в ближайшие дни сделает еще больше.

Раннее Владимир Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам.