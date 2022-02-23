Российские войска на востоке Украины не будут «миротворцами», как утверждает Москва – ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что никакие российские войска, дислоцированные на востоке Украины, не будут «миротворцами», как заявили официальные лица Москвы.

«Когда солдаты одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы», — сказал Гутерриш журналистам, пишет Первая Лента.

Он также заявил, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, признав независимыми две сепаратистские области на востоке Украины.республики, Донецкую и Луганскую.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны направить российские войска для «выполнения миротворческих функций» на востоке Украины.

Антониу Гутерриш заявил, что «опасается искажения концепции мира».

«Нам нужна сдержанность и здравый смысл. Нам нужна деэскалация сейчас», — сказал генсек ООН.

«Призываю всех воздержаться от действий и заявлений, которые могут поставить эту опасную ситуацию на грань пропасти», — добавил Гутерриш.

Ранее украинская разведка подтвердила, что Россия не остановится на Донбассе.