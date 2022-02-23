Мы были слишком доверчивы и недооценили беспощадность Путина — бывший советник Меркель

Немцы были «слишком доверчивы», они недооценили «жестокость и безжалостность президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал Кристоф Хойсген, давний советник по внешней политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Было правильно держать каналы связи открытыми», — сказал газете Кристоф Хойсген, давний советник Ангелы Меркель по внешней политике, пишет Первая лента со ссылкой на Bild.

«Однако мы были слишком доверчивы: мы недооценили путинскую жестокость и беспощадность. Кто отравляет лидера оппозиции (антикремлевца Алексея Навального), который под нашим носом приказывает убить своего противника в Тиргартене (атака на чеченского полевого командира Зелимчана Чангошвили в центре Берлина), который поддерживает массового убийцу (Башара) Асада в Сирии и позволяет российским наемникам наносить ущерб в Африке, не колеблясь нападает на своего соседа», — оценивает он.

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц приостановил процедуру согласования спорного газопровода «Северный поток — 2», мотивируя это решение, указав, что признание Россией сепаратистских, самопровозглашенных «республик» на украинском Донбассе является «серьезным нарушением международного права».