Политика

Первые санкции: Германия приостанавливает запуск Северного потока — 2

Германия пошла на важный шаг.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 22 февраля, 2022
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация Nord Stream 2 не может быть продолжена после недавних действий России. Это означает недопущение запуска новой нитки газопровода, соединяющего Россию с Германией через Балтийское море.

Шольц попросил Федеральное министерство экономики принять необходимые административные меры, чтобы временно предотвратить сертификацию трубопровода. — Без этого сертификата «Северный поток — 2» не может быть запущен, — заявил канцлер Германии, пишет Первая Лента.

Министерство должно провести «новую оценку безопасности поставок» с учетом последних действий России в отношении Украины. «Ситуация коренным образом изменилась», — добавил Шольц.

Канцлер Германии осудила решение президента России Владимира Путина признать самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР» независимыми «государствами». Он сказал, что это «серьезное нарушение международного права», которое нарушило бы и Минские соглашения, и Устав ООН.

— Президент Украины заслуживает нашего самого большого уважения за то, что его страна не позволяет России провоцировать себя. Потому что именно этого и ждет российский президент, чтобы иметь предлог для оккупации всей Украины, — сказал Шольц.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден подписал указ о санкциях против «республик» Донбасса.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 22 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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