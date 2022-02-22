Первые санкции: Германия приостанавливает запуск Северного потока — 2

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация Nord Stream 2 не может быть продолжена после недавних действий России. Это означает недопущение запуска новой нитки газопровода, соединяющего Россию с Германией через Балтийское море.

Шольц попросил Федеральное министерство экономики принять необходимые административные меры, чтобы временно предотвратить сертификацию трубопровода. — Без этого сертификата «Северный поток — 2» не может быть запущен, — заявил канцлер Германии, пишет Первая Лента.

Министерство должно провести «новую оценку безопасности поставок» с учетом последних действий России в отношении Украины. «Ситуация коренным образом изменилась», — добавил Шольц.

Канцлер Германии осудила решение президента России Владимира Путина признать самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР» независимыми «государствами». Он сказал, что это «серьезное нарушение международного права», которое нарушило бы и Минские соглашения, и Устав ООН.

— Президент Украины заслуживает нашего самого большого уважения за то, что его страна не позволяет России провоцировать себя. Потому что именно этого и ждет российский президент, чтобы иметь предлог для оккупации всей Украины, — сказал Шольц.

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