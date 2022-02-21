Политика

Президент Еврокомиссии раскрыла детали санкций, которые грозят РФ в случае агрессии

Рассказала, что ждет Москву

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 21 февраля, 2022
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла некоторые детали санкций, которые грозят Москве, если она вторгнется в Украину. Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и потеряет доступ к основным экспортным товарам.

«Россия будет фактически отрезана от международных финансовых рынков», — заявила Урсула фон дер Ляйен общественному телевидению ARD поздно вечером в воскресенье. Санкции будут наложены на «все товары, которые мы производим, которые России срочно нужны для модернизации и диверсификации экономики, где мы имеем глобальное доминирование и не можем быть заменены», добавила она, пишет Первая Лента.

Президент Еврокомиссии заявил, что санкции будут введены только после вторжения, тем самым не согласившись с субботним призывом президента Украины Владимира Зеленского к их немедленному введению.

«Переход к санкциям подготовлен и будет последовательным, но мы знаем, что всегда должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров. Это окно пока открыто», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее источник сообщал, что Россия может атаковать, кроме Киева, еще и Харьков, Одессу и Херсон.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 21 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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