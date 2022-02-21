Россия может атаковать, кроме Киева, еще и Харьков, Одессу и Херсон – Bloomberg

США проинформировали союзников о том, что целью российского вторжения, помимо Киева, могут стать и другие города — Харьков, Одесса и Херсон, — сообщает Bloomberg со ссылкой на трех анонимных собеседников «представителей западных властей».

Отмечается, что данные США основаны на разведывательных данных, в том числе анализ видов и количества российских сил и средств у границ с Украиной и их готовности к наступлению с нескольких направлений, пишет Первая Лента.

Собеседники Bloomberg не уточнили характер возможной атаки и какие цели ставит перед собой Владимир Путин при таком сценарии.

«Один из собеседников сказал, что, по оценкам США, возможное крупномасштабное вторжение может быть вызвано воздушным ударом, а также хакерскими атаками», — пишет в воскресенье Bloomberg.

Bloomberg также сообщает о тревожной информации и заявлениях западных правительств и НАТО в последние дни об увеличении российского военного присутствия у границ Украины (в том числе в Беларуси) и угрозах нападения.

Ранее мы сообщали, что Россия может напасть на Украину в любой момент.