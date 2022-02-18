Украина хочет быть частью Запада и готова пойти на многие жертвы — Дуда

Напряженная ситуация вокруг Украины — настоящее испытание для всего западного сообщества. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

— Эта ситуация является большим испытанием для нашей солидарности, показывающим, действительно ли мы привержены ценностям, которые мы разделяем вместе, — подчеркнул Дуда. При этом он добавил, что, по его мнению, путь к эффективному решению кризиса — это единство и общая, решительная позиция западного сообщества в отношении России, пишет Первая Лента со ссылкой на Die Welt.

Он напомнил, что Украина в последние годы, особенно в последние дни, доказала, что хочет быть демократической страной. — Украина хочет быть частью Запада и готова пойти на многие жертвы и реформы для достижения этого. Она готова бороться за это. Она сдала экзамен, — подчеркнул Дуда, добавив, что сейчас Западу пора пройти тест на авторитет.

— Если Украина и ее западные устремления будут принесены в жертву миру, экономическим интересам или политическим амбициям, это будет огромным ударом не только для украинского общества, но и для всего западного сообщества, — подчеркнул он.

Он выразил убежденность в том, что нельзя допустить, чтобы основы западного мира, такие как демократия, права человека и солидарность, оказались пустыми словами.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден проведет конференцию с союзниками по Украине.