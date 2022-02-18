Байден проведет конференцию с союзниками по Украине: ситуация тревожная

Президент США Джо Байден проведет в пятницу встречу в формате видеоконференции с союзниками США — лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также ЕС и НАТО, сообщила в канцелярия премьер-министра Трюдо.

Темой переговоров станет российско-украинский кризис. Запланированные многосторонние переговоры государств-членов НАТО должны помочь разработать совместный план действий перед лицом кризиса, затрагивающего Украину, пишет Первая Лента.

Вашингтон продолжает свои усилия по деэскалации конфликта, обострившегося за последние несколько недель. Рядом с территорией Украины — в Белоруссии и России — в настоящее время дислоцировано от 100 000 до 130 тысяч военных. Сосредоточение российских войск и вооружений у границ Украины несет большие угрозы для этой страны.

Истинные намерения Кремля неизвестны. В свете выводов американской разведки россияне могут спровоцировать провокацию, чтобы оправдать нападение на Украину.

Ранее Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину.