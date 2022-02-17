Политика

Теперь и Reuters: известное издание опубликовало карту Украины без Крыма (ФОТО)

Известный источник также ошибся.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 февраля, 2022
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Известное и авторитетное издание Reuters допустило большую ошибку во время публикации одного из своих материалов. Так в статье «Российская газовая угроза в Европе» (Russian gas threat in Europe) карта Украины была опубликована без Крыма.

На карте четко видно, что Крым изображен в цвет Российской Федерации, которая и аннексировала полуостров. Украина же на карте имеет совсем другой цвет, пишет Первая Лента.

При этом одним из источников этой карты Reuters указало российский «Газпром». Под публикацией материала на странице издания в твиттере можно увидеть большое количество недовольных.

Сам материал был опубликован вчера, 16 февраля. Стоит отметить, что сегодня, 17 февраля, карта уже была исправлена. И Крым уже входит в состав Украины. На данный момент редакция издания никак не прокомментировала этот скандал.

Отметим, что известные издания уже не в первый раз публикуют Крым не в составе Украины, а потом исправляют ошибку.

Ранее мы сообщали, что Россия привезла еще 7000 солдат к границе с Украиной.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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