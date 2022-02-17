Политика

Россия привезла еще 7000 солдат к границе с Украиной — Белый дом

Россия продолжают публиковать ложную информацию

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 17 февраля, 2022
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Заявление России о выводе части сил оказалось ложным, и еще 7000 человек были переброшены к границе с Украиной, заявил высокопоставленный чиновник США. Он добавил, что Россия усиливает распространение дезинформации о предполагаемых угрозах россиянам на Донбассе.

«Вчера российские власти заявили, что выводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания, но теперь мы знаем, что оно было ложным», — заявил представитель Белого дома во время телефонного брифинга для прессы, посвященного предстоящему визиту вице-президента Камалы Харрис в Германию, пишет Первая Лента.

Он добавил, что в четверг в приграничные районы прибыли дополнительные российские подразделения численностью 7 тысяч человек. Ранее президент США Джо Байден заявил, что численность российских войск вокруг Украины составляет 150 тысяч человек.

Представитель администрации подчеркнул, что Россия может в любой момент использовать ложный предлог для возобновления вторжения в Украину, тем более что, по данным Белого дома, в последние дни активизировался нарратив о предполагаемых угрозах и преступлениях против населения на Донбассе. Чиновник упомянул, в частности, ложные сообщения в российских СМИ о массовых захоронениях, деятельности западных наемников или планах применения биологического оружия против русскоязычного населения.

Ранее Столтенберг рассказал, как отреагирует НАТО на возможное признание Россией ОРДЛО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 17 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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