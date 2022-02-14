Украина может быть уверена, что мы проявим необходимую солидарность — канцлер Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в ближайшие дни совершит визит в Украину и Россию, заявил в воскресенье, что потенциальный конфликт между двумя странами представляет собой «очень и очень серьезную угрозу миру в Европе». Он объявил о «жестких реакциях и санкциях» в случае российской агрессии против Украины.

Эти последствия были тщательно подготовлены и будут немедленно реализованы «вместе с нашими союзниками в Европе и НАТО», заверил Шольц в Берлине, пишет Первая Лента.

В понедельник канцлер отправится на Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским, а затем во вторник в Россию, где планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным. «В обоих случаях идея состоит в том, чтобы рассмотреть, как мы можем обеспечить мир в Европе», — сказал Шольц.

Он сказал, что для выхода из кризиса необходимо использовать различные международные форматы переговоров, добавив, что «Украина может быть уверена, что мы проявим необходимую солидарность, как и в прошлом». Он подчеркнул, что больше всех стран Германия поддержала Украину экономической помощью «и будет продолжать это делать».

Ранее мы сообщали, что Россия перемещает все больше сил всех видов ближе к границе с Украиной.