Россия перемещает все больше сил всех видов ближе к границе с Украиной – Салливан

Около 10 дней мы наблюдаем ускорение развертывания всех видов российских сил ближе к границе с Украиной. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что мир должен быть готов к попытке России создать предлог для вторжения.

Таким образом, Салливан ответил на вопрос журналиста CNN Джейка Таппера о том, что вызывает все более серьезные предупреждения США о возможной предстоящей эскалации в Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на CNN.

«За последние 10 дней или около того мы наблюдаем ускорение этой концентрации войск и перемещений российских сил всех видов ближе к границе с Украиной, на позиции, с которых они могут начать боевые действия очень и очень быстро», — сказал Салливан. «Это также согласуется с информацией, которую мы собираем из различных источников», — добавил он.

Советник президента Джо Байдена отказался подтвердить сообщения о том, что, по данным служб США, в среду могло произойти нападение. Салливан подсчитал, что это может произойти в любой момент, как на следующей неделе, так и после Олимпиады. Он также отметил, что Россия еще может принять решение о выводе своих войск.

«Я не могу сидеть здесь и предсказывать, что произойдет, но мы можем подготовиться. И мы готовы реагировать быстро и решительно при поддержке наших союзников», — сказал Салливан. Он добавил, что реакция Запада гарантирует, что Россия заплатит «значительную стратегическую цену» за военные действия и что Запад выйдет из кризиса более сильным.

Ранее мы сообщали, что США перенесли свое посольство из Киева во Львов.