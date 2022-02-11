Пушилин снова соврал: теперь и на российском ТВ

Во время очередного выступления так называемого «главы» ОРДО Дениса Пушилина на российском ТВ можно снова было увидеть ложь с его стороны. Отвечая на вопросы журналистки в прямом эфире пропагандистского канала«Россия 24», он попытался ей объяснить, почему до сих пор закрыта граница с Украиной.

«Глава» «республики» продолжает утверждать, что виной всему – проклятый коронавирус, который мучает нас всех уже третий год, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Из этого заявления можно сделать три очевидных вывода. Пушилин готов рисковать только теми гражданами, у которых есть средства на поездку на Украину через РФ, с помощью перевозчиков. Они отвезут жителей ОРДО в подконтрольную часть за круглую сумму, без каких-либо разрешений «коронавирусного штаба».

Второй вывод, что в ОРЛО, вируса якобы не боятся или его вовсе там нет. «Как еще объяснить, что пройти через Станицу Луганскую не в пример проще, и ковид пока еще не выкосил все население ОРЛО от таких вольностей», пишет паблик.

Третий вывод в том, что «Ковид из России не опасен для нашего населения. По крайней мере, не настолько, как его «украинский штамм», который могут привезти напрямик с Донецкой области».

Таким образом, Пушилина снова поймали на вранье, в очередной раз.

Ранее Пушилин пообещал Украине «болезненный ответ».