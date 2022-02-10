Пушилин пообещал Украине «болезненный ответ»

В ОРДО продолжают заявлять о том, что Украина готовится к наступлению на Донбассе. Это при том, что даже в России уже начали заявлять о том, что все-таки сейчас Украина не пойдет в наступление.

Однако так называемый «глава» «республики» Денис Пушилин продолжает гнуть свою линию. Он заявляет, что наступление вполне реально, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

При этом он пообещал «весьма болезненный ответ» подразделениям ВСУ, если Украина «начнет наступление» на Донбассе.

«Красная линия на сегодня — это наступательная операция со стороны Украины, в результате которой могут погибнуть гражданские лица. Этого допустить мы не можем и не допустим. Поэтому с нашей стороны предполагается адекватный военный ответ», — заявил Пушилин.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Донецке заявляют о якобы наступлении со стороны ВСУ, но в реальности проводят концерты и празднуют. В городе вообще ничего не указывает на то, что там ждут наступления ВСУ, кроме заявления местных «политиков».