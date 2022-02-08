Еще есть время сохранить мир — Макрон после разговора с Путиным:

После пятичасовой беседы с глазу на глаз с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «невозможно создать архитектуру европейской безопасности, отказывая отдельным странам в праве на вступление в НАТО». Он также подчеркнул, что «еще есть время сохранить мир».

Во время совместного совещания с президентом России французский лидер заявил, что Владимиру Путину «были представлены конкретные предложения по безопасности». Он добавил, что, по его мнению, для российского президента «это может быть поводом взяться за их выполнение», пишет Первая Лента со ссылкой на французские СМИ.

Он также подчеркнул: «наш долг — сотрудничать во имя будущего». При этом он подчеркнул, что «хотя удалось найти точки соприкосновения с Россией по ряду вопросов, связанных с кризисом вокруг Украины, различия в подходах все же сохраняются».

«Я вижу, что вы твердо стоите на своем подходе, который во многом отличается от подхода европейской и западной сторон. Мы должны это осознавать», — сказал Макрон.

Он также выразил мнение, что активизация дипломатических контактов в условиях кризиса вокруг Украины принесет свои плоды. «Вместе, я в этом уверен, мы добьемся результата, хотя это будет непросто», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

«Мы осознаем серьезность ситуации и необходимость найти способ сохранить мир. Я твердо верю, что время еще есть», — заверил Макрон.

Ранее Путин заявил, что Украина должна выполнить Минские соглашения.