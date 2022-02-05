Олимпиада в Пекине не помешает РФ напасть на Украину, Грузия это помнит — дипломат

В 2008 году, практически в день открытия Олимпиады в Пекине, Россия напала на Грузию. Об этом вспомнил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, отвечая на вопрос, существует ли возможность агрессии против Украины во время Олимпиады в Пекине.

Яблонски в интервью Wirtualna Polska спросили, не будет ли польская делегация и польская дипломатия искать возможность встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время Олимпийских игр в Пекине. «Такой встречи на этой Олимпиаде не планируется, но мы не исключаем переговоров с Россией», — ответил он, пишет Первая Лента.

«Вы должны осознавать, что Россия, которая является субъектом международных отношений, к сожалению, не поддающимся учету, нарушающим данное слово, нарушающим международное право, все равно остается стороной, с которой нужно разговаривать», — сказал замминистра.

Он напомнил, что Польша председательствовала в ОБСЕ, т.е. в форуме для диалога, где сегодня еще есть возможность поговорить с Россией. «Мы будем разговаривать с Россией в рамках ОБСЕ. Министр Рау встретится с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым», — сказал он.

Яблонского также спросили, может ли Россия использовать время Олимпийских игр для активизации своей деятельности и развязывания очередной войны. «Такой риск, безусловно, есть, Россия никогда об этом не беспокоилась. Фактически, в 2008 году, на открытии Олимпийских игр в Пекине, Россия напала на Грузию», — сказал он.

Ранее президент Польши заявил, что ситуация вокруг Украины влияет на ситуацию во всем мире.