Политика

Ситуация вокруг Украины влияет на ситуацию во всем мире — Дуда

Польский президент посетил Тбилиси

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 февраля, 2022
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Ситуация вокруг Украины влияет на ситуацию во всем мире. Такое заявление сделал в Тбилиси президент Польши Анджей Дуда.

Анджей Дуда приземлился в Тбилиси по пути в Пекин. В четверг вечером в грузинской столице он встретился с президентом этой страны. «Украина — наш сосед, поэтому мы очень обеспокоены этой ситуацией», — сказал он, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

На совместном совещании после встречи Президент Республики Польша поблагодарил Президента Грузии за консультации по ситуации в Европе и ситуации вокруг Украины. Как он подчеркнул, это ситуация, «которая исходит из порядка всего мира».

Президент поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за то, что он смог поделиться с ней знаниями и взглядом «с другой стороны Украины». «В то время как Грузия находится на восточной стороне Украины, Польша находится непосредственно на западной стороне. Украина — наш сосед, поэтому мы с большой тревогой смотрим на ситуацию там», — подчеркнул Дуда.

Ранее мы сообщали, что Польша готова предоставить Украине предметы первой необходимости и оборонительное вооружение.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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