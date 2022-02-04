Председатель Европейской комиссии обсудила с польским президентом ситуацию вокруг Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Польши Анджею Дуде, чтобы, в частности, обсудить ситуацию вокруг Украины и предложила продолжить переговоры в понедельник в Брюсселе. Польский президент принял приглашение, сообщил глава Бюро международной политики Якуб Кумоч.

«Минуту назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Анджею Дуде, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины, и предложила продолжить переговоры в понедельник в Брюсселе. Президент принял приглашение», — написал Якуб Кумоч в Twitter, отмечает Первая Лента.

Ранее польский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, о чем он также сообщил в соцсети Кумоч. Переговоры президентов касались европейской безопасности, ситуации вокруг Украины, динамики отношений Польши и ЕС и планов по созыву Веймарского треугольника.

В конце прошлого года Россия выдвинула ряд требований к США и НАТО, назвав их гарантиями безопасности. Россия требует правовых гарантий нерасширения НАТО, в том числе для Украины; страны Альянса уже исключили выполнение этого требования. Если требования не будут выполнены, Москва может пойти на шаги, в том числе военные, хотя и не уточняет, какими они могут быть.

Ранее американская разведка узнала план нападения РФ на Украину.