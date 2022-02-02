На этой неделе Еврокомиссия завершит работу над огромным пакетом санкций в отношении России

На этой неделе Еврокомиссия завершит работу над огромным пакетом санкций в случае российской агрессии против Украины. Запуск пакета будет зависеть от решений лидеров ЕС, сообщил источник в ЕС.

«Этот пакет готовится в консультации со странами ЕС и в очень тесном сотрудничестве с США. Это касается финансового сектора, олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, и энергетического сектора. Работа в Брюсселе также включает в себя анализ экспорта в Россию целого ряда товаров, которые будут запрещены в случае российской агрессии», — сообщил источник, пишет Первая Лента со ссылкой на РАР.

В последние дни в Вашингтоне побывали делегации Еврокомиссии для проведения переговоров по этому вопросу.

«Санкции должны быть синхронизированы. Это не только ЕС и США, но и Канада, Великобритания и Швейцария. Если бы была внеочередная сессия Совета Европы в связи с кризисом в Украине, у лидеров был бы готов очень большой санкционный пакет. Суть в том, чтобы в случае агрессии встречаться не для того, чтобы приказать Еврокомиссии подготовить санкции, а для того, чтобы их принять», — добавил источник.

Источник заявил, что применение санкций будет зависеть от политического решения ЕС.

Ранее мы сообщали, что Польша готова предоставить Украине предметы первой необходимости и оборонительное вооружение.