Кто против вооружения Украины, тот за войну – Сикорски

Радослав Сикорски, польский политик и депутат, опубликовал в немецком «Шпигеле» статью о ситуации вокруг Украины и возможном вторжении России в Киев.

В своей статье Сикорски анализирует отношение Германии к войне на Украине на протяжении многих лет. Он вспоминает свое выступление в Берлине в 2011 году, когда он призвал власти Германии быть более активными в Европе и заявил, что больше боится «немецкого бездействия, чем немецкой активности», пишет Первая Лента.

Однако теперь он критикует позицию Берлина. Он считает, что она по-прежнему активна, потому что Германия активно работает, например, над запуском газопровода «Северный поток — 2», однако Сикорски считает, что она нецелесообразно концентрирует свои силы. Он считает, что основной ошибкой Берлина является игнорирование роли Евросоюза в решении проблем своего соседства, и считает, что вопросы, которыми занимаются отдельные столицы, должны решаться институтами ЕС.

«С Украиной был создан так называемый нормандский формат и Минские соглашения. Франция и Германия, крупнейшие государства-члены, взялись (вместе с Россией и Украиной) урегулировать конфликт, а такие страны, как Польша, непосредственно граничащие с кризисным регионом, решили не брать. Между тем им больше всего терять. Берлин и Париж мало чего добились, если не считать того, что Россия хочет поговорить с США о конфликте на границах ЕС», — пишет Сикорски.

«Историческая ответственность немцев состоит в том, чтобы быть приверженцами мира», — написал Сикорский. И далее он говорит, что «исторический долг Германии — предотвратить новую большую войну в Европе. И лучший способ сделать это — помочь жертве защитить себя. Кто сегодня против вооружения Украины, тот фактически за войну».

Ранее мы сообщали, что На этой неделе Еврокомиссия завершит работу над огромным пакетом санкций в отношении России.