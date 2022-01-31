Хорошие новости – Северный поток 2 точно не запустят до середины 2022 года

Несмотря на создание немецкой дочерней компании, нельзя ожидать быстрого разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.

В случае с «Северным потоком — 2» еще предстоит пройти долгий путь с точки зрения невыполненных процедур. «Вы можете быстро увидеть, что это вряд ли будет исправлено в первой половине года», — сказал Хоманн, пишет Первая Лента со ссылкой на Die Welt.

Создание немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG выполнило требования Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) по сертификации. Новая газораспределительная компания Gas for Europe GmbH, базирующаяся в Шверине, должна представить документы, необходимые для продолжения процесса сертификации, «как можно скорее».

В основе процедуры сертификации стоит директива ЕС, которая предусматривает разделение эксплуатации газопровода и распределения и продажи газа. «Формально единственным акционером Nord Stream 2 AG является российская газовая компания «Газпром», пишет немецкая газета.

Как отмечает издание, компания Nord Stream 2 AG, базирующаяся в швейцарском Цуге, ранее подавала в Федеральное сетевое агентство заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Однако в ноябре 2021 года агентство приостановило разбирательство, указав, что оператором транспортной сети должна быть компания по законодательству Германии.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Германии заговорили о моратории на «Северный поток – 2».