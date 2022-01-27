В «ЛНР» также просят у России оружие: воюем трофейным

В «ЛНР» также весьма быстро отреагировали на информацию о том, что Россия может начать официально поставлять оружие НВФ на Донбассе. При этом в «республике» заявили, что у них трофейное оружие и ничего больше нет.

«Глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в одной из социальных сетей написал о том, что будет очень благодарным за поставки оружия Российской Федерацией, пишет Первая Лента.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий. В случае, если здравый смысл у руководства Украины все-таки не проснется, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам ее окажет — мы будем признательны братской стране», — написал Пасечник.

Он также заявил, что якобы все восемь лет НВФ «ЛНР» воюют с украинской армией трофейным оружием, «захваченным у ВСУ в боях за 2014−2015 год». Это явная ложь, так как и трофейное оружие тоже заканчивается, а о поставках РФ оружия в ОРДЛО уже доказано сотни раз.

Ранее мы сообщали, что Пушилин уже начал просить оружие у РФ.