Политика

Пушилин уже начал просить оружие у РФ: даже сказал какое именно хочет

Похоже, что ситуация на Донбассе может обостриться.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2022
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Похоже, что в ближайшее время наступит эскалация конфликта на Донбассе. Россия открыто заявляет, что будет поставлять оружие НВФ, хотя она делает уже на протяжении восьми лет.

В тоже время так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что будет очень рад тому моменту, если Россия открыто начнет поставлять оружие на Донбасс. Он даже рассказал, какое именно оружие необходимо боевикам на данный момент, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Пушилин заявил, что НАФ на Донбассе нуждаются в высокотехнологичных средствах борьбы с турецкими ударными беспилотниками «Байрактар».

«Со стороны наших «военных» ведется необходимая работа для того, чтобы выявить, какого именно вооружения не хватает, но в первую очередь, нас волнует высокотехнологичное оружие, в том числе „Байрактары“, с которыми, с одной стороны мы понимаем что делать, но с другой стороны есть определенные точки уязвимости, которые хотелось бы закрыть», — заявил Пушилин.

Ранее в РФ заявили, что готовы поставлять оружие НВФ на Донбассе.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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