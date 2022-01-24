Шансы на дипломатическое решение конфликта между Украиной и Россия ничтожно малы – экс-глава НАТО

Бывший министр иностранных дел и генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер признался в эфире телепрограммы Buitenhof, что, зная Владимира Путина, шансы на дипломатическое решение конфликта между Россией и Украиной очень малы. Он добавил, что Нидерланды должны быть готовы эвакуировать свое посольство в Киеве.

— Нидерландам также следует подготовить эвакуацию посольства из Киева, чтобы избежать хаоса, который произошел летом в Кабуле, — подчеркнул в ходе разговора голландский политик, напомнив, что США и Германия уже начали подготовку к быстрой эвакуации из своих офисов в безопасное место, пишет Первая Лента.

— Нужно все подготовить материально, помня о Кабуле и Афганистане, где все пошло не так, — сказал де Хооп Схеффер, обвиняя президента России Владимира Путина в нынешнем кризисе.

Министерство иностранных дел Нидерландов объявило в субботу, что пока не ведет никаких приготовлений к эвакуации посольства. — Мы постоянно следим за развитием ситуации и рассматриваем, какие шаги следует предпринять, — сообщили в МИД.

В среду премьер-министр Марк Рютте сообщил, что вскоре посетит Украину. Глава правительства охарактеризовал ситуацию вокруг этой страны как «очень тревожную».

Ранее мы сообщали, что Австралия не поможет Украине в войне с РФ.