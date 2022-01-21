Если какой-либо российский взвод пересечет границу с Украиной, это будет вторжение – Байден

Президент Джо Байден заявил в четверг, что любое пересечение Россией границы с Украиной будет считаться США вторжением и наложит санкции на Москву. Президент пытается объяснить позицию США после своего неоднозначного заявления по Украине.

Байден подчеркнул, что дал понять президенту России Владимиру Путину он, что любое перемещение российских войск за пределы границы с Украиной будет считаться вторжением, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

«Если какой-либо российский взвод пересечет границу с Украиной, это будет вторжение», —сказал Байден.

Он сообщил, что США уже подготовили список широких санкций, которые будут наложены на Москву в случае ее агрессии против Украины.

Белый дом также пытается скрыть плачевное впечатление, вызванное заявлением президента. Во время пресс-конференции в среду Байден заявил, что масштаб реакции на действия России будет зависеть от масштабов агрессии России против Украины.

Президент Байден также признал, что внутри НАТО существуют разногласия относительно того, какие санкции применять в случае разных сценариев возобновления агрессии.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила ранее в четверг: «Если какие-либо (российские) воинские части перейдут границу (с Украиной), это будет вторжением».

Ранее Байден «по-тихому» одобрил дополнительную военную помощь Украине.