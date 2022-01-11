В «ДНР» сообщили о важном документе, который необходимо предоставить при въезде в Россию

Жители ОРДО, которые собираются в Российскую Федерацию, должны иметь при себе важный документ. Речь идет о справке о вакцинации от коронавируса.

Так называемый «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова сообщила, что без этого документа возможен въезд в Россию, однако уже на территории РФ могут начаться проблемы, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Она отметил, что на данный момент в большинстве регионов России действуют антиковидные ограничения, которые могут касаться заселения в гостиницу, посещения кафе, ресторанов, театров, музеев, спортивных клубов и многого другого. Она добавила, что также подойдет «свежий» тест на коронавирусную инфекцию.

«Вместо справки о вакцинации вы можете предъявить QR-код с портала „Госуслуги“. QR-код «ДНР» нельзя загрузить на этот портал. Но это не означает, что справка жителей республики» недействительная. Ее можно проверить на специальном сайте. Но компетентные органы России не рассматривают этот сайт в качестве достоверного источника информации», — заявила она.

Ранее в «ДНР» заявили, что откроют новые представительства «республики».