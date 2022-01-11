Политика

Россия пошла ва-банк, ясность по Донбассу станет известна уже скоро – эксперт

Руслан Бортник высказал свое мнение

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 11 января, 2022
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Ситуация на Донбассе в ближайшее время может обостриться. Такое мнение высказал киевский политолог Руслан Бортник.

Он считает, что важный момент в этом вопросе наступит до конца января, когда переговоры между Россией и США закончатся. После этого наступить какой-то новый виток, пишет Первая Лента со ссылкой на Политнавигатор.

Эксперт отметил, что сейчас на Донбассе очень тонкая ситуация и многое будет зависеть от переговоров США и России.

«Созданы все условия для любой провокации, после которой не разберёшь, кто это начал. Начнётся обмен вооруженными силами. Поэтому всё будет развиваться очень быстро, и уже к апрелю этого года наступит ясность, какими будут отношения между Россией и Западом, и какой будет Украина, какое у неё будет место на геополитической карте. Россия пошла ва-банк», – резюмировал эксперт.

Он также отметил, что РФ может пойти и на другие сильные шаги, например, российские ракеты могут появиться в Венесуэле, с прицелом на Вашингтон и усилением вооружений в Калининграде.

Ранее мы сообщали, что Белый дом заявил, что у России естьдва пути действий в отношении Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 11 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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