Украину могут расчленить в 2022 году – эксперт

В новом 2022 году Украину ждут серьезные политические проблемы. Такое мнение выразил киевский политолог Михаил Чаплыга.

Он считает, что наступивший год будет серьезным годом в плане кризиса государственности. Он предполагает, что именно 2022 год – это год последней волны кризиса государственности. Все зависит от того, какой путь изберет власть в плане реализации Минских соглашений, пишет Первая Лента со ссылкой на канал «Политека».

«То есть, Украину теоретически могут расчленить внешние игроки. Будет ли это физически, экономически, геополитически – зависит от правильных ходов, которые совершит наша власть. Украину ожидают разные сценарии, от самых паршивых до самых прекрасных. Очень важно, что решит власть касательно экономической удавки, наброшенной Западом в лице Яресько, как Украина правильно сможет торгануть воздухом – она так и так вернется к нейтральному статусу …» – считает эксперт.

Чаплыга считает, что важным будет вопрос по Донбассу в рамках Минских соглашений.

Ранее в «ДНР» признались, что большая часть местных «чиновников» не получила паспорта «республики».