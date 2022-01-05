«Зрада» — в «ДНР» признались, что большая часть местных «чиновников» не получила паспорта «республики»

Несмотря на большие призывы к жителям «ДНР» получать как можно быстрее паспорта «республики» даже большая часть местных «чиновников» еще не сделал себе «республиканские» «документы».

Так называемый «замначальника «миграционной службы МВД ДНР» Игорь Серебра сообщил, что лишь 60% сотрудников «министерств» и ведомств «»ДНР» получила паспорта «республики», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Для нас, сотрудников «миграционной службы», проблемой является то, что пока не полностью происходит паспортизация «министерств и ведомств»», — сказал он.

Своими словами «чиновник» шокировал многих поклонников «республики», ведь ранее местные «власти» так активно заявляли о сотнях тысяч выданных «ДНР» жителям ОРДО паспортов «республики». При этом отмечалось, что сотрудники «министерств и ведомств», а также сотрудники «силовых структур» «паспортизируются» первыми.

Так же под вопросом оказалась информация о получении 700 тысячами жителей ОРЛДО российский паспортов, так как без паспорта «республики» такой документ получить невозможно.

Ранее «власти» Донецка нашли «виновных» в большом количестве не вывезенного мусора в городе.