Политика

Пургин назвал дату наступления России на Украину

Так называемый «экс-спикер Ноороссии» дал свой прогнозв

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 4 января, 2022
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Уже в ближайшее время может начаться полномасштабные военные действия на Донбассе. Такое заявление сделал так называемый «экс-спикер Новороссии» Андрей Пургин.

По его данным, ситуация на линии соприкосновения на Донбассе находится на грани масштабного обострения боевых действий, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Пургин считает, что дальнейшие продвижения украинской армии на Донбассе приведет к обострению ситуации на Донбассе. Это якобы также приведет к остановке диалог в рамках Минского формата. Следующий шаг – полномасштабная война.

Пуригн предполагает, что большая война может начаться в ближайшие полгода.

«Я настаиваю на том, что всеми событиями и всеми действиями Украина завела ситуацию в тупик, который должен разрешиться в ближайшие полгода, иначе военные действия начнутся сами собой», — заявил Пургин пропагадистским СМИ

Ранее США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 4 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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