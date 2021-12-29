Ярош больше не советник Главнокомандующего ВСУ: он получит новую должность

Основатель «Правого Сектора» Дмитрий Ярош лишился должности советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако уже в ближайшее время он должен получить новую должность.

В интервью изданию Левый Берег журналист спросила Яроша напечатал ли он новые визитки, имея ввиду, указано ли уже там, что он стал советником Залужного. Соответствующий указ был подписал 20 октября. Однако Ярош заявил, что больше не является советником главнокомандующего ВСУ, пишет Первая Лента.

«А 20 ноября вышел приказ главкома о том, что этот институт — по натовским образцам — будет реформирован. Я не знаю, как сейчас точно будет называться моя должность, но я в команде Залужного», — заявил Ярош.

На вопрос, как правильно его именовать сейчас Ярош ответил «командующий Украинской добровольческой армией».

Стоит отметить, что ранее не появлялось информации о том, что больше не будет советником Главнокомандующего ВСУ.

Ранее в ОРЛО отреагировали на назначение Яроша: у них там «подгорело».