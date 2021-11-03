В ОРЛО отреагировали на назначение Яроша: у них «подгорело»

В ОРЛО и ОРДО продолжают обсуждения, наверное, «главной» для региона новости в последнее время – назначения бывшего лидера «Правого Сектора» Дмитрия Яроша на должность советника главнокомандующего ВСУ.

Так по этому вопросу также высказался «военный эксперт», член НВФ «ЛНР» в запасе Андрей Марочко. Он заявил, что такие действия Украины – это еще один шаг к полноценной войне, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Все эти назначения, все эти последние события, которые происходят на протяжении двух недель, направлены на эскалацию конфликта, направлены на информационный резонанс. И назначение Яроша — еще один шаг к возобновлению военных действий в Донбассе», — сказал Марочко.

При этом, он увидел якобы некоторую цепочку действий Киева на Донбассе за последнее время, вспомнив применение беспилотника «Байрактара», якобы операцию ВСУ в Старомарьевке и теперь назначение Яроша.

«Да что ж такое?» – задался вопросом представитель боевиков.

Ранее на назначение Яроша отреагировал Александр Бородай.