Политика

Он фактически является президентом Украины, а не Зеленский – Гордон

Известный журналист отметил влияние главы Офиса президента Андрея Ермака.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения

Глава Офиса президента Андрей Ермак фактически руководит странной. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он заявил, что фактически это именно Ермак руководит Украиной, а не действующий президент Владимир Зеленский. Гордон добавил также, что Ермак превзошел всех прежних глав украинских президентских администраций, при том, что журналист близко дружил с ними, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, что Андрей Ермак очень умный человек, очень мощный. Он сегодня является фактически президентом страны — он руководит Украиной. Такой ситуации, чтобы глава Офиса руководил страной, не было никогда у нас. Он оказался мощнее, чем самый мощный руководитель Администрации президента. Я имел возможность со многими общаться, с некоторыми дружить», — заявил Гордон.

Также он предполагает, что если Владимир Зеленский будет видеть, что не выиграет вторые выборы кряду, то его команда может сделать ставку именно на Ермаке.

Ранее Гордон предрек скорую кончину детищу Зеленского.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Гордон предрек скорую кончину детищу Зеленского: не останется ничего

3 дня ago

Украинский журналист подает в суд на Зеленского: не понравились слова президента

4 дня ago

Зеленского ждет пик протестов: осталось немного

5 дней ago

После Зеленского останется только разграбленная коррупцией страна – нардеп

1 неделя ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button