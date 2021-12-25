Он фактически является президентом Украины, а не Зеленский – Гордон

Глава Офиса президента Андрей Ермак фактически руководит странной. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он заявил, что фактически это именно Ермак руководит Украиной, а не действующий президент Владимир Зеленский. Гордон добавил также, что Ермак превзошел всех прежних глав украинских президентских администраций, при том, что журналист близко дружил с ними, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, что Андрей Ермак очень умный человек, очень мощный. Он сегодня является фактически президентом страны — он руководит Украиной. Такой ситуации, чтобы глава Офиса руководил страной, не было никогда у нас. Он оказался мощнее, чем самый мощный руководитель Администрации президента. Я имел возможность со многими общаться, с некоторыми дружить», — заявил Гордон.

Также он предполагает, что если Владимир Зеленский будет видеть, что не выиграет вторые выборы кряду, то его команда может сделать ставку именно на Ермаке.

Ранее Гордон предрек скорую кончину детищу Зеленского.