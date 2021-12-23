У россиян не дипломатия, а пропаганда – международный эксперт

Бывший посол Республики Польша в России Виктор Росс поделился своим мнением со ситуации на границе Украины и России.

Все западные лидеры и политики заявляют о том, вблизи границы большое количество российских военных, но российские дипломаты продолжают заявлять, что это не правда. Своим мнение по этой ситуации поделился польский эксперт, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«У россиян не дипломатия, а пропаганда. Послание Кремля — ​​это нагромождение лжи и параноидальной ненависти к Киеву. Это политическая посылка Владимира Путина, которая заключается в том, чтобы повлиять на ситуацию внутри России, сосредоточить внимание граждан на этом конфликте и отвлечь их от внутренних проблем. Однако факты нельзя отрицать. На границе было 115 тысяч, а сейчас даже 175 тысяч.

Российские солдаты и последующие батальонные группы направляются в сторону Украины. Это элемент проверки на прочность западных стран. Запугать тем, что вторжение на территорию Украины действительно возможно, и тем самым спровоцировать реакцию со стороны НАТО. Россияне надеются, что оппортунизм европейских стран, не желающих вступать в открытый конфликт с Москвой, победит», — заявил Росс.

Ранее в «ДНР» заявили, что готовы к боевым действиям.