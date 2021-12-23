В «ДНР» заявили, что готовы к боевым действиям: будем реагировать

Боевики из «ДНР» готовы к боевым действиям на Донбассе. Такое заявление сделал так называемый «заместитель командира батальона НВФ» Александр Иванов.

Он рассказал, что члены НВФ готовы к «приказу» «властей» и могут мгновенно отреагировать на ситуацию, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Поступит приказ соответствующий — будем реагировать. Надо быть всегда готовым. Мы люди военные. А войны начинают политики, они и заканчивают», — сказал Иванов.

Также он рассказал, чем занимаются на данный момент боевики. Иванов отметил, что сейчас члены НВФ проводят все время за обучением и тренировками.

«Любые соревнования — одна из составляющих частей подготовки военнослужащего. То есть соревновательный процесс, совершенствование навыков обращения с оружием и чувство плеча товарища», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» откроют все пункты пропуска.