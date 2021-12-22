Политика

Хотят устроить на Донбассе техногенную и гуманитарную катастрофу — Пушилин обвинил Киев

"Глава" "ДНР" прокомментировал слова министра обороны РФ

Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
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Вчера, 21 декабря, своим заявлением министр обороны России Сергей Шойгу о том, что Украина может применить химическую атаку на «ЛДНР» с помощью США, удивил многих. В тоже время пропагандистку теорию решили поддержать в «ДНР».

Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Украина якобы все-таки попытается устроить на Донбассе техногенную и гуманитарную катастрофу. Комментируя слова Шойгу, он заявил, что в ОРДО всерьез воспринимают эту информацию из Российской Федерации, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Украина пытается устроить на нашей земле техногенную и гуманитарную катастрофу, что приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира», — заявил Пушилин.

В тоже время Пушилин добавил, что такими действиями, если это все-таки произойдет, то Украина будет рисковать своими людьми.

«К сожалению, официальный Киев, идя на поводу у так называемых „партнеров“, готов пожертвовать не только гражданами ДНР и ЛНР, но и своими жителями, живущими на подконтрольной ему территории», — сказал Пушилин.

Ранее на слова Шайгу отреагировали в США.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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