Хотят устроить на Донбассе техногенную и гуманитарную катастрофу — Пушилин обвинил Киев

Вчера, 21 декабря, своим заявлением министр обороны России Сергей Шойгу о том, что Украина может применить химическую атаку на «ЛДНР» с помощью США, удивил многих. В тоже время пропагандистку теорию решили поддержать в «ДНР».

Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Украина якобы все-таки попытается устроить на Донбассе техногенную и гуманитарную катастрофу. Комментируя слова Шойгу, он заявил, что в ОРДО всерьез воспринимают эту информацию из Российской Федерации, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Украина пытается устроить на нашей земле техногенную и гуманитарную катастрофу, что приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира», — заявил Пушилин.

В тоже время Пушилин добавил, что такими действиями, если это все-таки произойдет, то Украина будет рисковать своими людьми.

«К сожалению, официальный Киев, идя на поводу у так называемых „партнеров“, готов пожертвовать не только гражданами ДНР и ЛНР, но и своими жителями, живущими на подконтрольной ему территории», — сказал Пушилин.

Ранее на слова Шайгу отреагировали в США.