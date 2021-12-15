Франция поможет Украине защититься от России – дипломат

Украина может получить важную помощь от Франции. Такое заявление сделал дипломат Руслан Осипенко.

Перед визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Киев эксперт поделился мыслями о том, как эта страна может помочь Украине. Он отметил, что Франция – крупнейший производитель атомной энергетики и это может сыграть на руку Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Она конкурент в атомной энергетике России, потому что она также экспортирует свои технологии, строит станции за рубежом, как и Россия. Поэтому здесь России трудно в энергетической сфере подвязать Францию ​​под себя. Она здесь может иметь право голоса и в принципе помочь нам развивать, например, ядерную независимость от россиян», – пояснил он.

В тоже время он отметил, что такие страны, как Австрия, уже давно работают на Россию, так как это давняя российская база и шпионов, и бизнесменов, с которой они осваивают всю Европу.

Ранее одиозный российский политик назвал точную дату наступления РФ на Украину.