Кому из президентов других стран больше всего доверяют украинцы – неожиданные результаты

Украинцы больше всего доверяет президенту Польши Анджею Дуде среди всех мировых лидеров. Такие результаты были представлены в рамках опроса опроса «Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности», проведенного по заказу Центра «Новая Европа».

Дуду поддерживает и доверяет 52,5% процента опрошенных. Второе место занимает бывший канцлер Германии Ангела Меркель — 51,8%, а на третьем — президент США Джо Байден — 49,8%, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

В пятерку доверия украинцев также вошли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — 41,6% и президент Франции Эммануэль Макрон — 41,2%. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону доверяют 39,7%.

Интересно, что Александру Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, доверяют 29,4%.

Самую низкую поддержку имеет президент РФ Владимир Путин — 12,1%. В аналогичном опросе, кому украинцы не доверяют, лидирует Путин — 76,7%. За ним следуют Лукашенко — 59,2% и Макрон — 35%.

Ранее мы сообщали, что если бы президентские выборы состоялись сегодня, то снова победил бы Зеленский.