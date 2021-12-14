Политика

Кому из президентов других стран больше всего доверяют украинцы – неожиданные результаты

Больше всех доверия вызывает глава Республики Польша

Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 14 декабря, 2021
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Украинцы больше всего доверяет президенту Польши Анджею Дуде среди всех мировых лидеров. Такие результаты были представлены в рамках опроса опроса «Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности», проведенного по заказу Центра «Новая Европа».

Дуду поддерживает и доверяет 52,5% процента опрошенных. Второе место занимает бывший канцлер Германии Ангела Меркель — 51,8%, а на третьем — президент США Джо Байден — 49,8%, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

В пятерку доверия украинцев также вошли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — 41,6% и президент Франции Эммануэль Макрон — 41,2%.  Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону доверяют 39,7%.

Интересно, что Александру Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, доверяют 29,4%.

Самую низкую поддержку имеет президент РФ Владимир Путин — 12,1%. В аналогичном опросе, кому украинцы не доверяют, лидирует Путин — 76,7%. За ним следуют Лукашенко — 59,2% и Макрон — 35%.

Ранее мы сообщали, что если бы президентские выборы состоялись сегодня, то снова победил бы Зеленский.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 14 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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