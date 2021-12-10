В РФ отреагировали на инициативу США стать участником «Нормандского формата»

В Российской Федерации отреагировали на инициативу США подключиться к Украине, РФ, Германии и Франции в рамках «Нормандского формата» для урегулирования ситуация на востоке Украины.

Позицию России в этом вопросе озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он заявил, что в Кремле не против участия США в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе, пишет Первая Лента со ссылкой на российские СМИ.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему», — сказал Рябков в ходе беседы с журналистами.



При этом он добавил, что в РФ не понимают, чем могут США усилить этот формат переговоров по Донбассу.

«Отсутствует представление о том, готовы ли США делать то, что является абсолютным императивом: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», — добавил российский политик.

Ранее президент Турции Эрдоган сделал важное заявление по поводу конфликта между Украиной и Россией.