Политика

Я против этого – Гордон сделал резкое заявление

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов ago
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Украине не нужны президенты. Такое смелое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он заявил, что Украине не нужна президентская республика. Гордон считает, что Украине вообще не нужны президенты, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я вам скажу больше — я против того, чтобы в Украине были президенты. Я за то, чтобы Владимир Зеленский был последним президентом. Я за то, чтобы Украина была парламентской республикой. Не выдерживают наши руководители испытаний, связанных с тем, что все зависит от них и все решают они», — сказал он.

Он также напомнил, что в стране на данный парламентско-президентская республика, но Украиной руководит Офис президента Гордон считает, что это неправильно.

Ранее Гордон заявлял, что Украине не нужно вступать в Евросоюз.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов ago
0 0 Менее минуты назад
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Виктор

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