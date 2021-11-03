Назначение Яроша будет иметь последствия для Украины – Бородай

Боевики и бывшие члены НВФ весьма быстро отреагировали на информацию о том, что бывший командир «Правого сектора» Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ.

Так своим мнение по повожу этой информации поделился экс-«премьер ДНР», депутат Госдумы РФ Александр Бородай. Он считает, что после назначения Яроша в Украине якобы будет усиливаться антироссийская риторика, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Внутренние конфликты в Украине идут постоянно и назначение Яроша на это не повлияет. Риторика антироссийская будет только усиливаться, и это предвестие того, что уже предсказано — в ближайшее время начнется агрессия против республик Донбасса, а после них перейдет на Россию», — заявил Бородай.

Также он добавил, что в отношении Российской Федерации военная риторика Украины максимально агрессивна.

«Зеленский давно заигрывает с украинским национализмом, это хорошо известно. Это заигрывание формальное, ведь ни Зеленский, ни его окружение, ни даже Ярош не являются националистами. Все они являются наемниками Запада, которому нужна бесплатная пехота против России», — добавил он.

Напомним, что о своем назначении в социальных сетях сообщил сам Ярош.