Ярош будет работать в ВСУ: он получил должность

Бывший лидер «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армией», Дмитрий Ярош, который ранее также был народным депутатом Украины получил новую интересную должность. Он стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

О своем назначении сообщил сам Ярош. Он написал об этом в одной из социальных сетей, пишет Первая Лента.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!» – написал Ярош на своей странице.

Также он прикрепил фотографию с удостоверением советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Пока информацию о назначении в Генштабе ВСУ эту информацию не подтвердили и не опровергли. Официального заявления по этому поводу пока нет.

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