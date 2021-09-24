Глава Минюста: Если Порошенко попадет в реестр олигархов, его ждут ограничения

Глава Минюста: Если Порошенко попадет в реестр олигархов, его ждут ограничения

24.09.2021 01:54

Укринформ

Если экс-президент Петр Порошенко попадет в реестр олигархов, к нему будет применен ряд ограничений.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент Укринформа.

«Если он (Порошенко — ред.) соглашается (фиксировать, что он олигарх — ред.) и не избавляется от признаков олигарха — мандата народного депутата, продолжает финансирование политической партии, продолжает владеть телеканалом, и его состояние превышает лимит, установленный законом (а это видно по его декларации), соответственно, — он попадет в реестр. И к нему будет применен ряд ограничений — запрет на приватизацию, контакты с ним, кроме исключений, установленных законом, таких как открытые заседания органов государственной власти, например, в парламенте», — рассказал глава Минюста.

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Малюська подчеркнул, что олигархам не место в органах госвласти. «Если они считают, что им там место, они будут чувствовать себя некомфортно, и их коллеги так же будут чувствовать себя некомфортно. Но мы этого не запрещаем», — пояснил министр.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 23 сентября приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№5599). Документ поддержали 279 народных депутатов.

По материалам: Укринформ