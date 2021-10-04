Разумков ориентирован на личную политическую жизнь и сторонится однопартийцев — Зеленский

03.10.2021 12:47

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого фракция "Слуга народа" планирует отозвать с должности, строит свою личную политическую жизнь и сторонится однопартийцев.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце, передает корреспондент Укринформа.

"Партия имеет миллион вопросов. Я вчера слышал этот миллион вопросов к Председателю Верховной Рады как не к Председателю Верховной Рады, в первую очередь, а как к человеку, который делегирован этой командой. Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, он об этом говорит достаточно открыто. Несмотря на открытые беседы, есть и закрытый формат различных разговоров с ним. Мы понимаем, что он хочет быть не просто субъектом и сторонится уже своих однопартийцев. Почему? Потому что партия "Слуга народа" как любая другая партия, которая попадает в Верховную Раду Украины, сначала имеет один рейтинг, потом этот рейтинг меняется. Он видит свою личную политическую жизнь. Это его выбор. Рабства нет, я всегда всем это повторяю. Но если ты решил идти своим путем, это твой выбор, это нормально", — прокомментировал Зеленский.

Президент заметил, что считает отзыв Дмитрия Разумкова с должности Председателя ВР внутрифракционным вопросом.

"Я, в принципе, не комментировал эту ситуацию, если вы видели, несмотря на то, что Председатель Верховной Рады очень много об этом говорил — о влиянии, о давлении, ещё о чем-то. Поэтому я считаю, что это внутренняя ситуация партии "Слуга народа", фракции "Слуга народа", монобольшинства. Потому что именно господин Разумков как представитель партии "Слуга народа", как член этой команды, был делегирован партией на должность спикера", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Разумков тормозил принятие законопроектов, предусмотренных программой политсилы, не поддерживал некоторые решения СНБО, в частности санкции против Виктора Медведчука.

Зеленский напомнил, что спикер выдавал подписные листы для сбора подписей парламентариев для инициирования импичмента Президента по требованию одной из фракций.

"Подписные листы на импичмент Президента, и я это знал из средств массовой информации, Председатель Верховной Рады это выдавал, еще полгода назад. Набрали они, правда, 60 человек. Есть такая процедура, окей. Я не буду как Президент обижаться или не обижаться, я не могу себе позволить такие вещи. На мне — большая ответственность, поэтому я и сказал, что это внутренний момент", — прокомментировал Зеленский.

"Я считаю, что самая главная проблема — что Дмитрий Александрович выложил это (конфликт с партией "СН" — ред.) на официальную платформу и, прежде всего, должен был обсудить это с партией, а потом уже выходить в публичную плоскость. Я думаю, что это достаточно оскорбительно звучит к команде, которую он не считает своей. Но это — внутренний процесс", — сказал глава государства.

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Зеленский добавил, что имел диалог с Разумковым "с большой паузой".

"Мне кажется, что он мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему мне нельзя позвонить, что-то сказать, поскольку у нас достаточно открытые отношения. Были. Именно были. Я понимаю, что это уже самостоятельные политические шаги. И я в этом случае человек однозначный: хочешь — уходи. Пожалуйста, это выбор", — заявил Президент.

Как сообщал Укринформ, накануне Президент принял участие в двухдневном выездном заседании парламентской фракции "Слуга народа". Мероприятие проходило в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце.

Как сообщал Укринформ, народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

По информации пресс-секретаря фракции "СН" Юлии Палийчук, народные депутаты от фракции "Слуга народа" во время выездного заседания политсилы в Трускавце решили в понедельник, 4 октября, начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады.

По материалам: Укринформ