Политика

Процедуру отзыва Разумкова начнут в понедельник — пресс-секретарь «СН»

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Процедуру отзыва Разумкова начнут в понедельник - пресс-секретарь «СН»

Процедуру отзыва Разумкова начнут в понедельник — пресс-секретарь «СН»

02.10.2021 22:52

Укринформ

Народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" во время выездного заседания политсилы в Трускавце решили в понедельник, 4 октября, начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады.

Об этом в Телеграмме проинформировала пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук, передает Укринформ.

"На фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности", — отметила Палийчук.

Как сообщал Укринформ, народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

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Парламентская фракция "Слуга народа" проводит выездное заседание фракции в Трускавце 1-2 октября. Мероприятие проходит в отеле Rixos-Prykarpattya.

По материалам: Укринформ

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