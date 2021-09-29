Украина не получала сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза — МИД

Украина не получала сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза — МИД

29.09.2021 16:28

Укринформ

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом в комментарии Укринформу заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть, — акцентировал Николенко.

Он напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, где анализировались 2020 год и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", — отмечает пресс-секретарь.

По его словам, МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства.

В министерстве ожидают, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время.

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Николенко добавил, что в то же время Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где мы проинформируем европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне", — отметил он.

Как сообщалось, Радио Свобода получило документ, где несколько стран ЕС вынесли оценки по работе либерализованного визового режима со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины. Оценки вынесли Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия. Согласно им, Украина остается поводом для беспокойства.

По материалам: Укринформ