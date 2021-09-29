Стефанишина: Позиция окружения Меркель по членству Украины в ЕС и НАТО — не аргументирована

Стефанишина: Позиция окружения Меркель по членству Украины в ЕС и НАТО — не аргументирована

28.09.2021 21:31

Укринформ

Позиция по вступлению Украины в ЕС и НАТО в привязке к неприятию этих процессов со стороны России, которую выразил экс-советник канцлера ФРГ Кристоф Хойзген, не подкреплена аргументами.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на встрече с прессой в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

«Даже в том варианте декларации саммита (Украина — ЕС — ред.), который уже имеется в публичном пространстве, отражены европейские устремления Украины. Это одна из принципиальных позиций, которой мы придерживаемся ежегодно. Я не ожидаю каких-то радикальных перемен в этом году, но, очевидно, должна подтвердить, что позиция ближайшего окружения немецкого канцлера огорчает. Такая позиция не подкреплена никакими аргументами», — сказала Стефанишина.

По ее словам, подобная позиция вызывает удивление особенно в период, когда Украина выполнила почти половину обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, когда Европейский Союз является основным торговым партнером Украины.

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«Украина доказала свою роль стабильного, надежного и постоянного партнера Европейского Союза. Поэтому очевидно, что этой позиции не хватает обоснования», — сказала вице-премьер.

Ранее в немецком издании Der Spiegel вышло интервью бывшего советника Ангелы Меркель по вопросам внешней политики Кристофа Хойзгена. Он, в частности, утверждает, что несмотря на жесткую позицию США, канцлер была против предоставления Украине перспективы членства в НАТО и в ЕС ввиду негативного отношения к этому со стороны России.

По материалам: Укринформ