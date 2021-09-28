В «Норманди» обсуждали участие в саммите нового канцлера ФРГ — Резников

28.09.2021 01:10

Укринформ

Стороны Нормандского формата обсуждали вопросы организации саммита с участием нового канцлера Германии.

Об этом вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в программе «Свобода слова» телеканала ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы понимаем, что есть готовность партнеров, и это они подтвердили — немецкая и французская стороны — что их лидеры готовы к этой встрече. И они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля, чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине. Мало того, мы проговаривали уже не только саммит в Берлине с участием федерального канцлера госпожи Меркель, а возможно и следующий саммит в Париже, уже с участием очередного канцлера Германии, для того чтобы соединить… После того, как госпожа Меркель отдаст «булаву» новому канцлеру, то останется только один лидер Нормандского формата, который помнит, что произошло в 2015 году», — рассказал Резников.

Читайте также: Ермак: Саммит «Норманди» может состояться до завершения полномочий Меркель

Он добавил, что в том числе обсуждалась и повестка дня саммита «нормандской четверки».

Как сообщал Укринформ, предыдущий саммит в Нормандском формате состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.

С тех пор проходят только встречи политических советников «нормандской четверки».

По материалам: Укринформ