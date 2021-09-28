СБУ объявила о подозрении еще трем причастным к «Партии Шария»

СБУ объявила о подозрении еще трем причастным к «Партии Шария»

28.09.2021 16:21

Укринформ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении трем лицам, причастным к противоправной деятельности, связанной с регистрацией «Партии Шария».

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Пока еще трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

"В СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украины» в политическую партию «Партия Шария» и в фальсификации протоколов заседаний этой «политической силы» для избрания «нужных руководителей партии»", — отметили в спецслужбе.

Как напомнили в СБУ, на прошлой неделе аналогичное подозрение получила «руководитель «Партии Шария».

Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

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Как сообщалось, ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована «Партию Шария», заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности этой «политической силы» и только дал нотариальное согласие на использование своей фамилии за денежное вознаграждение в $ 500.

16 февраля СБУ объявила блогеру Анатолию Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

22 февраля Шарий был вызван для проведения следственных действий, но не явился. Его неявку СБУ трактовала как укрывательство от следствия. Впоследствии в СБУ сообщили, что Шарий объявлен в государственный розыск.

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В марте Шария внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины. Суд разрешил правоохранителям его задержать. 20 августа Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении персональных ограничительных санкций в отношении Шария.

В начале июня СБУ провела обыски у учредителей «Партии Шария». Их подозревают в распространении агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного порядка. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать «Партии Шария» и банковские карты.

По материалам: Укринформ